Ronaldo infortunato, salta Atalanta-Juventus

Juventus senza Cristiano Ronaldo contro l’Atalanta. Il portoghese si ferma per un infortunio muscolare e salta la sfida in programma domani a Bergamo. “Abbiamo una defezione importante: Cristiano Ronaldo non sarà della partita per un problema al flessore. Cerchiamo di recuperarlo per mercoledì”, dice il tecnico bianconero Andrea Pirlo. “Il problema di Ronaldo è nato dopo la scorsa partita, non è riuscito in settimana a “spingere” come riteneva opportuno. Preferiamo non correre rischi. Domani sarà titolare Dybala”.

“Abbiamo lavorato bene in settimana, analizzando il calcio e le caratteristiche dell’Atalanta e pensando alle contromosse da adottare contro il pressing. Sono contento del lavoro e fiducioso per domani”, aggiunge.