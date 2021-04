Roberto Maggio: la sua fotografia ed il progetto Other places

Il mondo dell’arte e della fotografia propongono da sempre artisti che sono in grado di rivoluzionare il concetto stesso di foto. Nel corso degli ultimi anni uno dei fotografi più influenti è Roberto Maggio che ha ufficialmente dato il via al suo progetto Other Places.

Si tratta di una raccolta di scatti provenienti da tutto il mondo che hanno l’obiettivo di raccontare la normalità durante un momento storico molto particolare in quanto caratterizzato dalla pandemia da Covid 19. ”A marzo del 2020 il mondo è cambiato… Il mondo visto con occhi di chi la pandemìa la vive ma ha saputo trarre stimoli interiori e di crescita personale. Inviaci i tuoi scatti… Insieme per raccontare che un altro mondo è possibile” si legge sul portale www-other-places.net dove è possibile scoprire il progetto in tutti i suoi scatti più interessanti.

A fare da testimonial a questo importante progetto è la giovane imprenditrice e travel blogger Vanessa Patitucci alla quale è stato dedicato uno scatto particolare, presente nel progetto Other Places.

Attraverso questo progetto Roberto Maggio vuole concentrare l’attenzione sull’importanza dei nuovi modelli di riferimento, soprattutto per i più giovani. E non a caso è stata scelta Vanessa Patitucci che attraverso la sua storia può portare un messaggio nuovo e molto significativo. Secondo Roberto Maggio “è necessario raccontare con gli scatti fotografici il mondo che nonostante tutto continua, evolve.

Perché la bellezza non si ferma. Come il caso dello scatto dedicato a Firenze dove possiamo notare lo sguardo entusiasta di un giovane africano che ammira la cupola del Brunelleschi”.

Ma non è tutto: per Roberto Maggio la bellezza salverà il mondo e sarà in grado di dare un nuovo slancio vitale all’umanità. Uno degli obiettivi di questo interessante progetto è quello di raccontare storie di resistenza psicologica e interiore anche perché il nemico contro il quale ci troviamo a combattere questa volta è invisibile. “Mi piacerebbe che la lettura di questo mio pensiero diventasse una molla, una motivazione per inviare anche la vostra testimonianza” ha dichiarato lo stesso Maggio sul proprio Blog.

Chi è Roberto Maggio

Roberto Maggio è un imprenditore di successo nel campo delle telecomunicazioni che ha girato il mondo ed ha imparato a conoscerlo sempre attraverso la lente della sua fidata reflex.

Per Roberto Maggio la fotografia è uno strumento che è capace di imprimere sulla pellicola immagini, luci e colori dei luoghi che visitiamo. Un modo di vivere la fotografia innovativo ed allo stesso tempo particolarmente legato al concetto di arte, da riscoprire nei diversi luoghi del mondo e nei sorrisi e nei volti delle persone che ci circondano ogni giorno.