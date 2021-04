Riaperture, Salvini: “Conto alla rovescia per tornare a vivere”

Matteo Salvini torna sulle riaperture e il coprifuoco. “Oggi in bici al parco con mia figlia, ho dato da mangiare ai miei due figlioli, ora risistemo un po’ casa e faccio un solitario alle carte…poi domani è un altro giorno speriamo che inizi il conto alla rovescia per tornare a vivere”, dice nel corso di una diretta sui social per lanciare il sito ‘no coprifuoco’. “La battaglia per la libertà la voglio vincere”, rimarca il leader della Lega.

“Le battaglie si vincono dentro il governo, contro l’arroganza di chi vede solo rosso”, dice ancora.