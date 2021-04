Riaperture, nuova protesta ristoratori: bloccata l’A1 tra Firenze e Incisa

Nuova protesta dei ristoratori contro le riaperture dei locali solo all’aperto. Bloccato in entrambe le direzioni il tratto valdarnese della A1 Milano-Napoli, che è stato temporaneamente chiuso al traffico. A protestare sono i ristoratori aderenti a Tni – Tutela Nazionale Imprese Italia che chiedono di tornare a lavorare e criticano la possibilità di lavorare solo negli spazi esterni. A invadere l’autostrada un centinaio di persone al grido di “vogliamo tornare tutti a lavorare”. “Ci sono imprenditori, gente stanca di subire, che vorrebbe riaprire e tornare a lavorare, rispettando i protocolli di autogrill e mense. Vorrebbero lavorare e non all’esterno con il freddo”, ha detto il portavoce di Tni, Pasquale Naccari.

“Si apparecchia, sì, all’aperto. Ma in autostrada. Vicino agli autogrill”, si legge in un post su Facebook dove è stata allegata una foto che mostra alcuni ristoratori seduti a un tavolino apparecchiato in mezzo all’autostrada.

Tra i manifestanti c’è anche Ermes Ferrari, il ristoratore modenese che a Roma il 6 aprile era vestito da sciamano come Jake Angeli a Capitol Hill a Washington. “Non ne possiamo veramente più – ha detto Ferrari – dovete farci riaprire, perché questo è un disegno criminale per far saltare la spina dorsale delle partite Iva italiane”.

Momenti di tensione si sono avuti quando un’automobilista ha forzato il blocco, urtando uno dei manifestanti. Il ristoratore ferito è stato portato in ambulanza al pronto soccorso ma le sue condizioni non sono gravi. Come è stato precisato dagli stessi promotori della protesta, il loro collega avrebbe riportato per solo una contusione a una spalla. L’automobilista fuggito in direzione nord è stato poi bloccato dagli agenti della Polizia stradale di Firenze Nord vicino all’uscita di Barberino del Mugello (Firenze).

Sul luogo sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.