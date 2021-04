Riaperture, Galli: “Preoccupato, temo siano viste come liberi tutti”

Riaperture dal 26 aprile? “E’ chiaro che la gente è stanca, che ci sono enormi problemi economici e che è necessario far vedere anche la carota oltre al bastone – spiega all’Adnkronos Salute Massimo Galli, responsabile di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano in merito alle misure previste dal Governo -. Detto questo ho l’impressione che le imminenti riaperture vengano percepite come ‘liberi tutti’, francamente, sono assai preoccupato. E continuo ad esserlo”.

“Purtroppo ci siamo già passati ormai una quantità di volte e ho la netta sensazione che si fa così perché non si può fare altro”, ha concluso.