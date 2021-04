Riaperture, Di Maio: “Da lunedì nuova fase, lavoriamo per eliminare coprifuoco”

Coronavirus e riaperture dal 26 aprile, con nuove regole e misure per le zone gialle. “Da lunedì, con le riaperture, inizierà una nuova fase. Ed è chiaro che dobbiamo riuscire ad andare oltre: eliminare il coprifuoco è un obiettivo condiviso da tutti” scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Ma ogni passo – aggiunge – va compiuto con cautela e soprattutto in sicurezza. Fra poco arriverà l’estate e vogliamo iniziare a sentirci più liberi, finalmente”.

E poi sottolinea: “Questo governo, nato dopo un’inspiegabile crisi, si fonda su un concetto molto chiaro, lavorare con responsabilità per dare stabilità al Paese e risposte concrete ai cittadini, che da oltre un anno stanno subendo gli effetti della pandemia. Dunque dobbiamo creare le condizioni necessarie al ripristino della normalità”.