Rezina® apre un nuovo spazio a Milano. Un laboratorio cromatico,un atelier di resine, wallpaper e colori per sperimentare, scegliere e arredare

Milano, 15 aprile 2021. Rezina®, azienda leader nella posa e nella realizzazione di superfici in resina, cambia “casa” e si trasferisce in un nuovo, magnifico spazio in via Vincenzo Monti 41 a Milano.

Centodieci metri quadri atipici, a metà strada tra spazio espositivo e laboratorio, un luogo caldo e accogliente che permette a chi vi accede – siano essi architetti o privati – di avere non solo una consulenza sui materiali, ma anche un’esperienza totalizzante, un’immersione totale nel colore.

Colour consulting a 360 gradi, dai

pavimenti in resina

selezionati per texture e per

cromia, alle

pareti delle docce rivestite con la carta da parati, assistenza di professionisti altamente qualificati e supporto di artigiani certificati sono alcuni dei servizi ad hoc proposti nello spazio; un bagaglio di conoscenze che deriva direttamente dal know-how di un’azienda che possiede un heritage lungo 40 anni, per una progettazione del colore sartoriale, pensata su misura per le esigenze del cliente.

Tre vetrine, uno squarcio verso un interno pulito e minimale, un cubo magico le cui pareti e pavimenti sono rivestiti in resina by Rezina®, perfettamente posata grazie all’eccellenza dei professionisti dell’azienda; speciale e realizzata ad hoc per l’apertura, la nuance Bronzo 8807, una tonalità intensa e ricca che diventa essa stessa protagonista dell’ambiente che arreda. Non solo pavimenti in resina però: ecco uno spazio per ogni categoria merceologica accuratamente selezionata, celata dietro lunghi tendaggi che, come quinte sceniche, svelano un arcobaleno cromatico di pitture – tra le quali Paint & Paper Library, Little Green e Ressource -, tessuti per tendaggi e imbottiti, come Dedar Milano, Maria Flora, Filippo Uecher, Kvadrat, e carte da parati inglesi, francesi, italiane, americane e scandinave.

Una selezione puntuale di prodotti fortemente voluta da Marco Lobina, owner e founder di Rezina®, per il quale raffinatezza cromatica e altissima qualità dei materiali sono fondamenta essenziali per vestire gli interni di case, uffici e open space. Un modo nuovo, moderno, contemporaneo di lasciarsi ispirare da tinte, stoffe e texture (www.rezina.it).

Rezina srl



Store: Via Vincenzo Monti n. 41 – 20123 Milano (Mi)

Tel. (+39) 02/89093069

e-mail: milano@rezina.it – paint@rezina.it



https://www.rezina.it/