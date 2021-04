Recovery, sindacati a Draghi: “Confronto inadeguato”

Recovery Plan Italia, i sindacati scrivono a Draghi. ”Cgil, Cisl, Uil considerano inadeguato il confronto finora avuto con il governo in ordine alla definizione delle priorità strategiche, degli obiettivi e delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza” affermano i segretari di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri in una nota inviata al presidente del Consiglio, Mario Draghi, con le ‘prime valutazioni e proposte’ delle sigle confederali.

In primo luogo si segnala che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ”è stato predisposto uno schema di governance interistituzionale a più livelli. In questo modello il ruolo delle organizzazioni sindacali non è esplicitato adeguatamente, né sono definiti e garantiti livelli di negoziazione, di confronto preventivo e di monitoraggio né sugli investimenti né sulle riforme”, concludono i segretari.