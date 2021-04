Recovery, mutuo e prima casa: le misure per i giovani

Mutuo e prima casa, previste dal Pnrr risorse per aiutare i giovani. “In un prossimo decreto, di imminente approvazione – ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, illustrando alla Camera il Piano nazionale di ripresa e resilienza – sono previste altre risorse per aiutare i giovani a contrarre un mutuo per acquistare una casa. Sarà possibile non pagare un anticipo, grazie all’introduzione di una garanzia statale”.

“Un Piano che guarda alle prossime generazioni deve infatti riconoscere la nostra realtà demografica – ha sottolineato Draghi -. Siamo uno dei Paesi con la più bassa fecondità in Europa: meno di 1,3 figli per ciascuna donna contro quasi 1,6 della media Ue. Per mettere i nostri giovani nella condizione di formare una famiglia, dobbiamo rispondere a tre loro richieste: un welfare adeguato, una casa e un lavoro sicuro”.

E ancora: “I giovani saranno tra i principali beneficiari di tutto il Piano – ha detto il presidente del Consiglio -. Gli investimenti e le riforme sulla transizione ecologica creeranno principalmente occupazione giovanile. La creazione di opportunità per i giovani nel mondo del lavoro sarà anche l’effetto naturale degli interventi sulla digitalizzazione che, tra l’altro, consentiranno di completare la connettività delle scuole”.