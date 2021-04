Ragazzo pestato a Colleferro, paese dove fu ucciso Willy Monteiro

Un 17enne è stato vittima di un pestaggio oggi a Colleferro, il paese in provincia di Roma finito sotto i riflettori per la tragica uccisione di Willy Duarte Monteiro, il giovane cuoco di origine capoverdiana morto in circostanze analoghe dopo aver tentato di difendere un amico. Ad aggredire il 17enne, trasportato poi in ospedale in codice rosso, sarebbe stato un gruppo di tre o quattro ragazzi.

“L’aggressione di oggi pomeriggio su Corso Turati è un fatto gravissimo e inaccettabile, che fa venire i brividi alla nostra Comunità”, ha scritto su Facebook il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna. “Giovani che picchiano un giovane minorenne, di giorno, su Corso Turati e scappano, non possono rimanere impuniti. Sono in contatto continuo con il Pronto Soccorso per avere notizie sullo stato di salute della vittima dell’aggressione, attualmente in codice rosso”, si legge nel post, dove Sanna i spiega che “attendiamo tutti notizie ufficiali dalla Polizia di Stato che chiariscano la dinamica dei fatti: sappiamo che sono vicini all’arresto dei colpevoli. Le nostre ferite sono ancora troppo aperte su queste questioni: il nostro dolore e la nostra indignazione sono particolarmente vasti”.