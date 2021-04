Quelli che il calcio: la puntata del 3 aprile

Per le festività pasquali il campionato anticipa di un giorno e così anche “Quelli che il calcio” andrà in onda eccezionalmente di sabato.

Il 3 aprile, alle 14 su Rai2, con Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu si seguiranno le sei partite delle 15, e l’ultima mezzora dell’anticipo, insieme ad un ricco prospetto di ospiti, dagli stadi e dallo studio.

Gli ospiti di Quelli che il calcio

Ospiti: Peter Gomez, direttore interista de ilFattoQuotidiano.it, il comico milanista Francesco Mandelli, l’ex martellista blucerchiata Silvia Salis, il rossonero Giorgio Mastrota, oltre, ovviamente, a Adriano Panatta. Inoltre, due collegamenti di eccezione, con il regista Enrico Vanzina e con l’attore comico Enrico Brignano, che da martedì 6 aprile condurrà su Rai2 ‘Un’ora sola vi vorrei’.

Da Roma, intanto, Enrico Lucci farà rivivere la tradizione della musica dai balconi per alleviare le ansie da lockdown degli abitanti della capitale.

Ansia che però non sembra soffrire l’imperturbabile Andrea Pirlo di Ubaldo Pantani, nonostante le voci di un possibile avvicendamento sulla panchina della Juventus.

L’asta dei diritti televisivi per la Serie A fa invece felice Diletta Leotta, che Brenda Lodigiani interpreterà intenta in grandi festeggiamenti, mentre Barbara Foria si calerà nei panni di Myrta Merlino.

Solito spazio alla letteratura d’autore con Gustavo delle Noci, alias Toni Bonji, e alle novità sulla pandemia con il virologo Bassetti (Paolo Kessisoglu).

Inviati speciali dagli stadi per la grande giornata di calcio saranno: il comico milanista Angelo Pisani per l’anticipo tra i rossoneri e la Sampdoria; il bergamasco Omar Fantini per Atalanta-Udinese; le wags rossoblu Giulia Coppini e Michela Persico per Cagliari-Verona; il comico genovese Antonio Ornano e il viola Lorenzo Baglioni per Genoa-Fiorentina; lo spadaccino Stefano Pantano e lo spezzino Dario Vergassola per Lazio-Spezia; il disc jokey Rosario Pellecchia e il cantante Marcello Cirillo per Napoli-Crotone; e Francesca Fantuzzi, fidanzata del calciatore Domenico Berardi, e la giornalista Francesca Brienza per Sassuolo-Roma.