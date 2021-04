Popoli (Aifa), ‘ad oggi sì a seconda dose AstraZeneca’

“Ad oggi sì alla seconda dose con AstraZeneca per chi ha fatto la prima, visto che tra poco inizieranno i richiami. Qualsiasi nuovo elemento che potrà emergere sarà considerato e nel caso si daranno raccomandazioni specifiche”. Lo ha sottolineato Patrizia Popoli, direttrice del Centro nazionale ricerca e valutazione farmaci dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e presidente della Commissione tecnico-scientifica (Cts) dell’Aifa, nel suo intervento all’evento ‘Aspettando CameraeSanitatis – Lotta al Covid: vaccini e anticorpi monoclonali’, promosso dalla collaborazione tra l’Intergruppo parlamentare Scienza & Salute e Sics editore. Anche per il vaccino J&J, secondo Popoli, è “verosimile che dopo l’approfondimento sugli eventi collegati al vaccino J&J, si ricorra su questo alle stesse indicazioni già date per AstraZeneca”. “E’ probabile che gli eventi avversi rari riscontrati in Usa, sono sei casi, abbiano una similarità – visto anche la stessa tipologia di vaccino – con quelli collegati con AstraZeneca. Per questo – ha aggiunto – credo che sia probabile si arrivi anche alla stessa raccomandazione”.