Oggi vi proponiamo la ricetta dei Pomodorini confit al forno e pan bauletto fatto in casa a cura di Very Food.

La ricetta

Ingredienti: 500 grammi di pomodorini ciliegini o datterini, 20 grammi di olio evo, 20 grammi di zucchero di canna, un cucchiaio di salsa Worcherster, paprika affumicata, aglio secco in polvere e sale fino q.b.

Procedimento: mettere i pomodorini interi (anche direttamente con il rametto) su una teglia antiaderente. Preparare in un brick un mix di tutti i condimenti e agitare con la frusta (la quantità di sale e delle spezie dipende dal gusto individuale). Con le mani ungere bene i pomodorini, facendo aderire bene le spezie. Mettere in forno a 200 °C fino a quando il succo non è ristretto e i pomodorini ben arrostiti.

Per il panbioche serve uno stampo da plumcake (25 x 11 centimetri).

Ingredienti: 500 grammi di farina “forte”, 175 grammi di latte intero, due uova medie, 50 grammi di zucchero, 10 grammi di lievito di birra, 12 grammi di sale, 100 grammi di burro.

Procedimento: iniziare impastando farina, lievito, latte e uova. Quando l’ impasto sarà coeso aggiungere lo zucchero in due riprese. Portare ad incordatura e aggiungere il sale. Infine inserire il burro ammorbidito in 3 volte. L’impasto finale dovrà risultare liscio ed elastico. Formare una palla, coprirla con la pellicola e lasciar puntare per 30 minuti sul piano di lavoro. Spezzare dunque l’impasto in pezzi da 60 grammi l’uno, pirlarli (arrotondarli facendoli girare tra le mani o sul piano di lavoro dandogli una forma sferica regolare) e adagiarli in maniera alternata nello stampo precedentemente imburrato. Coprire con pellicola e far lievitare a 26/28 gradi fino a raggiungere il bordo dello stampo. Dorare in superficie con dell’uovo ed infornare in forno preriscaldato a 180°C dando un po’ di vapore all’inizio. I tempi di cottura dipendono dalla pezzatura, ma il prodotto è cotto quando raggiunge 94 gradi al cuore (da misurare con una sonda).