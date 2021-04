Sony annuncia: la Playstation 3 è “in pensione”

Nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero e dei tutor di Detto Fatto, il programma in onda tutti i...

La data da segnare sulla nostra agenda è il 2 Luglio 2021: questo è il termine massimo entro il quale potremo acquistare giochi e contenuti supplementari dallo Store Playstation (chiaramente vale anche nel caso in cui avessimo a disposizione le gift card del circuito PSN ). Tutti i giochi che comunque abbiamo scaricato e mantenuto in libreria prima di tale data saranno disponibili per il download tramite PlayStation Plus.

Playstation 5 è fresca di lancio e come potevamo prevedere sta già catturando il consenso dei gamer di tutto il mondo: grazie all’apertura alla realtà virtuale, tempi di caricamento dei giochi ridotti al minimo indispensabile e un parco titoli che comprende alcuni dei migliori franchise in circolazione, Sony ha centrato ancora una volta l’obiettivo, sfornando una console degna di ereditare l’offerta di Playstation 4 e 4 Pro .

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy