Playmag: la terza puntata su Raiplay

Terzo appuntamento settimanale con PlayMag, il magazine di RaiPlay dedicato allo spettacolo e pensato prevalentemente per i millennials.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Nella puntata di mercoledì 28 aprile, condotta da Livio Beshir, conosceremo meglio Emanuele Aloia, che presenterà il suo album di esordio “Sindrome di Stendhal”. Restando in tema musicale, ospite in studio questa settimana sarà Gaudiano, vincitore delle Nuove Proposte all’ultimo Festival di Sanremo.

Ci saranno poi i protagonisti di “Nudes”, che parleranno della nuova serie di RaiPlay che affronta il delicato tema del Revenge Porn.

Nicole Rossi incontrerà la giovane doppiatrice Alice Venditti e, infine, Isabella Di Leo racconterà il mondo dei fumetti e il suo “Si può fare.

Gene Wilder e Mel Brooks: nascita di un sodalizio mostruoso”.In ogni puntata della nuova edizione di PlayMag è presentato lo spettacolo in tutte le sue forme: cinema, serie tv e fiction italiana, musica, fotografia, teatro, moda e molto altro, con tanti ospiti ed interviste in esclusiva.

Il magazine mantiene il suo tradizionale formato di 15/18 minuti, durante i quali sono presentati 5-6 servizi per ogni puntata e un’intervista realizzata dal conduttore Beshir ad un ospite in studio che, di volta in volta, racconta i suoi nuovi progetti. La regia è affidata a Matteo Bini.