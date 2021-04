Piramal Pharma Ltd. acquisisce il 100% della partecipazione in Hemmo Pharmaceuticals, uno dei principali produttori indiani di principi attivi a base di peptidi

– L’acquisizione aggiungerà capacità di sviluppo e produzione di principi attivi a base di peptidi

– I farmaci peptidici sono sempre più utilizzati in oncologia e nelle terapie metaboliche

– L’offerta integrata di sostanze e prodotti farmaceutici di Piramal includerà ora i peptidi

MUMBAI, India, 2 aprile 2021 /PRNewswire/ — Piramal Pharma Solutions (PPS), azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) di Piramal Pharma Limited (PPL), ha annunciato oggi che PPL ha stipulato un accordo per l’acquisizione di una quota del 100% di Hemmo Pharma Pvt Ltd. (Hemmo) per un corrispettivo iniziale di 775 crore di rupie indiane ed earn-out legati al raggiungimento degli obiettivi.

In un contesto in cui PPS continua a espandere le sue capacità e la sua posizione come una delle principali CDMO, questa acquisizione segna l’ingresso di PPS nello sviluppo e nella produzione di principi attivi per farmaci peptidici, una capacità che integra l’offerta di servizio esistente di PPS. Hemmo è uno dei pochi produttori sul mercato globale specializzati in principi attivi sintetici a base di peptidi. Con l’aggiunta delle capacità di Hemmo, PPS potrà accedere al crescente mercato dei principi attivi a base di peptidi e migliorerà la sua capacità di offrire servizi integrati ai suoi clienti a livello globale.

Hemmo è uno dei maggiori produttori indiani di peptidi sintetici, con un’esperienza di oltre trentotto anni nel settore della fornitura di prodotti peptidici e di sintesi peptidica personalizzata. Hemmo dispone di capacità di ricerca e sviluppo e di uno stabilimento di produzione GMP di primo livello, che è stato ispezionato e ritenuto conforme da agenzie di regolamentazione statunitensi, europee e asiatiche. L’azienda ha una vasta esperienza nella sintesi dei peptidi, sia in soluzione che in fase solida.

Nandini Piramal, Presidente di Piramal Pharma Limited, ha dichiarato: “Hemmo ha dimostrato eccellenza e una straordinaria qualità con capacità differenziate e difficili da replicare. Una volta accolta nella famiglia PPL, sarà un altro esempio di offerta specializzata per attirare e soddisfare i clienti. Questa è la terza acquisizione nel campo farmaceutico di quest’anno fiscale, e un altro esempio dell’implementazione della nostra strategia di crescita redditizia”.

Peter DeYoung, CEO di Pharma Solutions, Piramal Pharma Limited, ha dichiarato: “Nell’ultimo decennio, i farmaci peptidici sono stati utilizzati sempre più spesso in oncologia, così come nel trattamento del diabete e dell’obesità. Anche l’aumento delle terapie per le malattie rare e i farmaci orfani hanno contribuito a incrementare la necessità di peptidi. Questa acquisizione migliora la nostra capacità di fornire soluzioni integrate di cui i nostri clienti hanno bisogno e amplia ulteriormente le possibilità per contribuire a ridurre il peso della malattia sui pazienti”.

Madhu Utamsingh, promotore e amministratore delegato di Hemmo, ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti di questa operazione e crediamo che PPS sia un partner ideale per traghettare l’azienda nella sua prossima fase di crescita. I dipendenti e i clienti di Hemmo sono stati fondamentali per l’azienda e credo fermamente che trarranno vantaggio dall’esperienza di PPS nella fornitura di servizi integrati a livello globale”.

Si prevede che l’acquisizione aggiungerà oltre duecentocinquanta dipendenti a PPS, tra cui diversi scienziati con dottorato e un team qualità di oltre sessanta dipendenti. L’accordo di acquisizione è soggetto alle consuete condizioni di chiusura normative.

Per l’operazione, PPL si è avvalsa dei servizi di Kotak Mahindra Capital Company Ltd come consulente finanziario e di Economic Laws Practice (ELP) come consulente legale. Torreya Partners India LLP è stato consulente finanziario e Desai & Diwanji, ufficio di Mumbai, è stato consulente legale di Hemmo Pharmaceuticals e degli azionisti venditori per la transazione.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un’azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l’intero ciclo di vita dei farmaci. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la ricerca farmaceutica, servizi di sviluppo di processi e prodotti farmaceutici, forniture per test clinici, fornitura commerciale di principi attivi e forme farmaceutiche finite. Offriamo anche servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di principi attivi altamente potenti, coniugati farmaco-anticorpo, riempimento/finitura sterile con e senza contenimento e farmaci solidi efficaci per via orale. La nostra capacità come fornitori di servizi integrati e la nostra esperienza con varie tecnologie ci consentono di servire aziende innovative e generiche in tutto il mondo.

Informazioni su Piramal Pharma Ltd.



Informazioni su Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL), una controllata di Piramal Enterprises Limited (PEL), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso capacità di produzione end-to-end in 14 stabilimenti globali e una rete di distribuzione globale in oltre 100 Paesi. PPL comprende: Piramal Pharma Solutions, un’azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto (CDMO); Piramal Critical Care, un’azienda di farmaci generici complessi per uso ospedaliero; e l’azienda Consumer Healthcare che vende prodotti da banco in India. Inoltre, ha una joint venture con Allergan, leader nel settore dell’oftalmologia nel mercato indiano delle formulazioni. A ottobre 2020 PPL ha ricevuto dal Gruppo Carlyle il 20% degli investimenti per la crescita strategica.

Informazioni su Hemmo Pharmaceutical Pvt Ltd.



Informazioni su Hemmo Pharmaceutical Pvt Ltd.

Hemmo Pharmaceuticals è stata fondata da Late J. Hemrajani nel 1979. L’azienda, con sede a Mumbai, sviluppa e produce principi attivi a base di peptidi. Il suo portafoglio include oltre 30 principi attivi, tra cui peptidi generici, nuove entità chimiche a base di peptidi e peptidi in sviluppo clinico, che offre a società farmaceutiche e di ricerca nei mercati sia nazionali che globali. Il suo stabilimento di produzione di Turbhe è certificato da USFDA, EDQM, OMS e altre agenzie internazionali di regolamentazione, mentre lo stabilimento di ricerca e sviluppo di Thane si concentra sullo sviluppo di processi. Madhu Utamsingh è l’attuale amministratore delegato.

Per ulteriori informazioni, visitare https://www.hemmopharma.com.

