Arriva la nona stagione di Peppa Pig, in anteprima su Raiplay

Hollywood ed il grande cinema. New York e le luci della ribalta. La nona stagione di Peppa Pig si apre con un viaggio oltreoceano che la beniamina dei bambini farà con suo fratello George.

Quando va in onda la nuova stagione di Peppa Pig

La serie animata britannica sarà in anteprima assoluta su RaiPlay dal 19 aprile con i primi 13 episodi inediti anche in inglese ed andrà in onda su Rai YoYo dal 29 aprile tutti i giorni alle 11:50 (il sabato e la domenica anche alle 16:50). Le puntate sono disponibili anche nella versione inglese la mattina alle 10:30 ed il pomeriggio alle 16:30.

Peppa e George vogliono vivere la magia del grande cinema internazionale, scoprire cosa significa stare in un set e cosa si nasconde dietro la produzione di un kolossal.

Ma non solo riflettori e grande schermo. La piccola Peppa, infatti, vivrà in ogni episodio avventure emozionanti anche nella sua città. Con i nonni scoprirà il campeggio e l’ebrezza di dormire una notte in tenda. Con una corsa in sidecar conoscerà l’adrenalina ed il fascino retrò delle tre ruote.

Insieme ai suoi amici scoprirà inoltre l’importanza di migliorare le proprie abilità allenandosi in innumerevoli tipi di salti.

Spazio anche all’empatia, alla solidarietà e alla condivisione la famiglia Pig infatti aiuterà anche i vicini di casa nelle loro faccende.

La seguitissima serie inglese, diventata un cult nell’offerta dedicata ai più piccoli, è stata trasmessa in 180 paesi e dopo i primi riconoscimenti – Pulcinella Award 2005, Annecy Grand Prize 2005, Bradford Animation Festival Award 2005, Bafta Children’s Awards 2005 e 2011 – ha al suo attivo nomination e premi nei maggiori festival internazionali.