Pd, Letta e il tweet su Schwarzenegger ai rapporti con le correnti dem

Arnold Schwarzenegger nuovo incaricato Pd per i rapporti con le correnti. Pesce d’aprile per il segretario Enrico Letta, che su Twitter posta un’immagine che lo ritrae insieme all’attore ed ex governatore della California. “Oggi #1Aprile – scrive Letta -, riunita la #SegreteriaPD, ho nominato il mio incaricato speciale per i rapporti con le #correnti”.

“Un malore. Ho pensato di avere ‘toppato’ la riunione di segreteria”, il commento preoccupato della sottosegretaria dem al ministero della Salute, Sandra Zampa. Divertiti gli utenti, che commentano con ironia: “Questo è un segnale importante, finalmente il PD comincia ad ascoltare le richieste del paese memeale!”, “beh, si parlava tanto di Rottamatore ma qui si parla di Terminator!”, “la spada di Conan per domarle tutte” e “Letta dura senza paura” solo alcune delle battute sul post.