Passione house- dance, così Antonio Tallarico combatte la crisi a suon di musica

Chiamatelo Antonio Tallarico. Nome e cognome di un artista emergente, dj per passione da sempre. “Non ho mai smesso di fare musica e di sognare grazie ad essa”, racconta Tallarico. Capisce di essere attratto dalla consolle quando è un adolescente. Poi cresce con la musica house nelle vene.

“Crescendo e cominciando a frequentare la nightlife a 18 anni rimane affascinato dal mondo del jet set sentendo sulla propria pelle l’adrenalina nelle vene grazie alla musica”, racconta. Antonio inizia la sua carriera a 17 anni, nelle feste tra compagni di scuola, suonando nei primi compleanni di scuola e perfezionando le tecniche di mix & beat matching. Inizia così una piccola scalata verso il successo nel Bresciano, dove è nato e cresciuto. Organizza eventi e il suo nome circola tra gli addetti ai lavori.

“Mi sono esibito davanti a 2.000 persone in un festival musicale a Brescia e mostrando le mie qualità e facendo divertire tutto il pubblico”, continua.

Antonio negli anni seguenti a suonare nei migliori clubs di Brescia e Lombardia con un grande successo ovunque; stare in console era la sua strada. Inizia a farsi sentire ed a proporre la propria selezione musicale suscitando interesse e fiducia agli amici e al pubblico stesso, distinguendosi molto per il suo modo di proporsi nelle cose, per la forza e l’emozione e la voglia che trasmette ogni volta.

La sua esperienza, la sua carica, la sua vivacità e la sua grinta sono anche frutto di quella passione e coraggio – insieme alla di sperimentare – che fa di Tony t. un fuoriclasse.

Dopo aver passato il 2020 all’insegna di dirette virali sui social media e giornate in studio di produzione in Febbraio 2021 esce ufficialmente la sua traccia sotto etichetta “Night Storm” molto attesa e annunciata nelle dirette social in questi ultimi mesi.