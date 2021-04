Pasqua, Ferragnez inviano a Codacons uovo di cioccolata: “Grazie, lo daremo ai bisognosi”

Fedez e Chiara Ferragni inviano gli auguri di Pasqua al Codacons, regalando all’associazione un uovo di Pasqua della linea Ferragni accompagnato da una lettera scritta dalla coppia. Lo fa sapere l’associazione, che spiega che il regalo è arrivato accompagnato da un biglietto: “Al dott. Rienzi auguriamo una buona e serena Pasqua”, scrivono i Ferragnez nel messaggio di auguri.

“Ci fa piacere che i Ferragnez, dopo tanta ingiustificata violenza nei confronti del Codacons, abbiano voluto scusarsi con la nostra associazione inviando i loro auguri di Pasqua, e accettiamo l’uovo anche se inviato, non sappiamo se intenzionalmente, già rotto -commenta il presidente Carlo Rienzi- Abbiamo provveduto oggi stesso a consegnare l’uovo di Pasqua di Fedez e Ferragni alla Caritas, affinché sia destinato ai più bisognosi, e facciamo i nostri migliori auguri alla coppia. Ovviamente ci siamo preoccupati di oscurare in modo totale il marchio della Ferragni dalla confezione, per evitare che il gesto di scuse dei Ferragnez potesse trasformarsi in una pubblicità ad un marchio commerciale”, conclude Rienzi.