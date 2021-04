Palermo zona rossa fino al 14 aprile, firmata ordinanza

Palermo diventa zona rossa a partire dalla mezzanotte. Lo ha deciso il governatore siciliano, Nello Musumeci, che ha firmato l’ordinanza dopo il boom di contagi di Coronavirus registrati nelle ultime settimane. L’ordinanza resterà in vigore sino al 14 aprile.

In mattinata, sulla base dei dati provvisori trasmessi dal commissario per l’emergenza Covid-19, nel Comune di Palermo il numero dei nuovi positivi nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile è risultato pari a 1.763, pari a 275,2 per 100mila abitanti. Ieri, con riferimento alla settimana dal 28 marzo al 3 aprile, era pari a 251,3. I dati sono elaborati dall’ufficio statistica del Comune di Palermo. “A causa di possibili ritardi nella trasmissione dei referti da parte dei laboratori – evidenzia la nota – i dati possono presentare forti oscillazioni da un giorno all’altro e sono da intendersi come provvisori”.