Open Arms, Salvini: “Ho difeso il mio Paese e ho vinto un processo”

“Domani sarò nell’aula bunker di Palermo, dove si processano i mafiosi, per un processo per aver combattuto gli scafisti, avere svegliato l’Europa, avere salvato vite, aver ridotto gli sbarchi e avere difeso il mio Paese. Cosa ho vinto? Un processo! E rischio 15 anni di carcere. Però il bello, poiché bisogna trovare il bello in tutto, è che sono nella magnifica Palermo e ho una cassata sul tavolino e il Sudoku e fuori c’è il profumo e il rumore delle onde del mare che s’infrangono sugli scogli con dietro le luci di Palermo e di Mondello”. Lo dice in diretta Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, da Palermo dove si trova per partecipare all’udienza del processo

Open Arms

. “Io vado al processo per essere stato denunciato da Legambiente – aggiunge Salvini -. Pensavo si occupassero di ambiente, di mari, di fiumi e invece si occupano di Salvini”.