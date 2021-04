OnePlus Watch, nuovo smartwatch top all’orizzonte

Abbiamo aspettato per tanto tempo il lancio ufficiale di OnePlus 9 e 9 Pro, due degli smartphone Android più attesi di questo primo trimestre 2021 specialmente da chi è appassionato di modding e di dispositivi top di gamma, considerando le possibilità offerte dal punto di vista della multimedialità e del gaming.

Non poteva mancare, in aggiunta a questi due top di gamma che danno nuova forza alla line-up di prodotti OnePlus, l’arrivo di un gadget su cui si è parecchio discusso in questi ultimi mesi: OnePlus Watch, che come possiamo facilmente intuire è il primo smartwatch del produttore orientale, dalle specifiche tecniche alquanto soddisfacenti in particolare per gli sportivi appassionati di tecnologia.

OnePlus Watch si mostra con un design assai tradizionale, non essendo molto diverso dai classici smartwatch a cassa rotonda in acciaio inox. A distinguerlo dalla concorrenza è la presenza di uno schermo in vetro 2.5D, che nell’edizione limitata Cobalt diventa addirittura un quadrante in zaffiro resistente ai graffi; e un comparto software di tutto rispetto.

Con il nuovo smartwatch potremo infatti controllare le notifiche in arrivo, ricevere ed effettuare telefonate, impartire allo smartphone l’ordine di fotografare, ascoltare musica da locale e via streaming. Chiaramente, essendo il dispositivo orientato essenzialmente allo sport, scopriamo una serie di funzioni fitness da non sottovalutare per chi è un atleta parecchio attivo.

OnePlus Watch ci offre 110 diversi profili di allenamento, con misurazione durante la corsa di pulsazioni cardiache, parametri di efficienza nel nuoto, calorie spese e distanze percorse; assieme a saturazione dei livelli d’ossigeno sanguigno e percezione dei livelli di stress nell’organismo.

Il tutto viene gestito in maniera centralizzata da un’app che ormai è diventata un hub di riferimento per lo sport e il benessere firmato OnePlus, ovvero OnePlus Health. Ci aspettiamo le prime impressioni sullo smartwatch entro poche settimane, ovvero quando OnePlus ne confermerà la disponibilità a livello globale.