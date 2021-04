Omicidio Bolzano, trovato nell’Adige il corpo di Peter Neumair

E’ di Peter Neumair la salma ritrovata e recuperata nel fiume Adige all’altezza di Trento. Ne ha dato notizia il TgR di Trento precisando che il riconoscimento del cadavere è stato effettuato dall’avvocato di Madè Neumair, sorella di Benno, il giovane che è in carcere dal 29 gennaio scorso per omicidio e occultamento di cadavere dei propri genitori. Sul posto vigili del fuoco e polizia scientifica per i rilievi del caso.

Il 30enne, che in primo momento aveva respinto ogni accusa, ha poi invece confessato di aver ucciso i suoi genitori, scomparsi il 4 gennaio scorso, e di aver gettato i corpi nel fiume Adige. La salma della madre del giovane, Laura Sperselli, è stato ritrovato pochi giorni dopo l’arresto del figlio Benno. Dall’autopsia è emerso che la donna è stata uccisa per strangolamento con una corda compatibile con quelle che il figlio utilizzava per arrampicarsi in montagna.