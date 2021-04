Olaplex: come proseguire con il trattamento per capelli a casa

Olaplex è un marchio diventato ormai famosissimo, perché propone dei prodotti rivoluzionari in grado di rinnovare completamente i capelli e renderli incredibilmente setosi, morbidi, luminosi. Tutte le donne che hanno provato il trattamento per capelli Olaplex sono rimaste estremamente soddisfatte ed è sufficiente leggere le recensioni che si trovano online per averne la conferma. Probabilmente avete già sentito parlare di questi prodotti, perché negli ultimi anni hanno riscosso un successo davvero straordinario.

Un trattamento completo Olaplex deve essere effettuato in salone, poiché prevede diverse fasi e le prime due necessitano della professionalità di una parrucchiera esperta. Quello che però molte non sanno è che una volta effettuato il primo trattamento è possibile continuare ad utilizzare i prodotti Olaprex a casa, per rendere i propri capelli ogni giorno più forti, luminosi e belli. Scopriamo nel dettaglio come funzionano le varie fasi e in che modo usare Olaplex il nuovo trattamento capelli per ottenere una chioma completamente nuova.

Olaplex: le prime due fasi in salone

Come abbiamo accennato, le prime due fasi del trattamento Olaplex devono essere effettuate in salone perché necessitano dell’intervento di una professionista esperta. I prodotti n. 1 e 2 infatti devono essere utilizzati con grande attenzione, rispettando alla lettera i dosaggi ed i tempi di posa indicati. La loro funzione è quella di riparare i capelli danneggiati da decolorazioni, tinte, stirature, permanenti e via dicendo ma anche di prevenire eventuali danni futuri. Non ci dilunghiamo su queste fasi perché vengono eseguite dalla parrucchiera dunque non ha molto senso capire nel dettaglio il procedimento da seguire.

I trattamenti Olaplex da usare a casa

I trattamenti dal numero 3 al numero 7 si possono utilizzare in autonomia e sono estremamente consigliati, in quanto consentono di mantenere la chioma perfetta e continuare a ripararla proteggendola anche da eventuali danni futuri.

La prima fase prevede l’utilizzo del primer Olaplex N°0 che ha la funzione di rafforzare i capelli e proteggerli, ma anche prepararli ad assorbire al meglio i principi attivi contenuti nel prodotto successivo ossia il N°3 (Hair Perfector). Questo è una crema riparatrice ad azione intensiva che permette di mantenere più a lungo i risultati ma può essere utilizzata anche da sola, al di fuori del trattamento completo Olaplex per riparare i capelli particolarmente danneggiati.

Si passa quindi all’utilizzo dello shampoo Bond Maintenance (Olaplex N°4) e successivamente all’applicazione del balsamo Bond Maintenance Conditioner (Olaplex N°5).

In seguito al lavaggio e all’asciugatura, bisogna dunque utilizzare la crema Bond Smoother (Olaplex N°6) che non necessita di risciacquo e permette di ottenere dei capelli straordinari, morbidi, lisci e setosi, contrastando anche l’effetto crespo. La texture è molto leggera, dunque perfetta per qualsiasi tipologia di capello perché non appesantisce.

Infine, per concludere il trattamento completo per capelli Olaplex bisogna utilizzare il Bonding Oil (N°7) che è un olio super concentrato utile per proteggere i capelli dal calore e dunque perfetto prima dello styling. Anche in questo caso, l’effetto anti-crespo è garantito così come la leggerezza sulla chioma che appare sin da subito ristrutturata, riparata, lucente, come nuova!

Dove acquistare i prodotti Olaplex

A questo punto viene da chiedersi dove sia possibile acquistare i prodotti Olaplex per proseguire il trattamento a casa. Probabilmente nei vari saloni si riescono a reperire, ma il prezzo è spesso esagerato ed è per questo che conviene cercare online. I prodotti Olaplex sono molto famosi, ma non sempre si riescono a trovare con facilità. Uno shop online che vanta un grande assortimento e che offre tutti i prodotti di questo marchio è Pinalli, che vi consigliamo anche perché spesso e volentieri in questo e-commerce si trovano prezzi davvero molto vantaggiosi.