La nuova Seat Arona: tutte le caratteristiche

Dal suo debutto nel 2017, SEAT Arona ha riscosso un successo affermato dalle oltre 350.000 unità vendute, confermandosi come uno dei principali pilastri della gamma del marchio.

La nuova SEAT Arona si appresta a proseguire la storia di successo.

A prima vista, si notano un carattere più deciso e un design rivisto, più forte, robusto, affidabile e sicuro.

Anche l’abitacolo del SUV urbano è oggetto di un’importante trasformazione.

La nuova SEAT Arona spicca infatti per i livelli di connettività e i nuovi sistemi di assistenza alla guida che sono stati integrati.

In un mondo sempre più digitalizzato, SEAT Arona permetterà ai propri clienti di portare all’interno dell’abitacolo la propria vita digitale in modo completamente intuitivo, aggiungendo un’ampia gamma di nuove funzionalità; inoltre, la rivisitazione del linguaggio stilistico ha rivoluzionato il design dell’abitacolo, alzando il livello di qualità nello spazio interno.

L’uso della tecnologia di illuminazione per creare una nuova atmosfera nell’abitacolo e l’inclusione dei più recenti sistemi di visualizzazione di infotainment si aggiungono per conferire alla vettura un aspetto e un linguaggio davvero all’avanguardia.

Sotto il cofano sono disponibili cinque diversi propulsori declinati fra alimentazioni benzina (TSI) e a metano (TGI) che, abbinati a cambio manuale o DSG doppia frizione, erogano potenze comprese tra 90 CV e 150 CV.

La gamma di nuovi sistemi di assistenza alla guida rende l’esperienza al volante del SUV urbano ancor più rilassante su ogni tipo di strada, facendo sì che SEAT Arona sia pronta per affrontare qualsiasi sfida.

L’inizio della produzione della nuova SEAT Arona, progettata, sviluppata e prodotta a Barcellona, presso la sede SEAT di Martorell, è prevista nel terzo trimestre dell’anno.

Le caratteristiche principali della nuova Seat Arona

DESIGN ESTERNO VITAMINIZZATO

Il design esterno di SEAT Arona si è evoluto per rafforzarne il carattere e aggiungere una nuova sfaccettatura alla sua personalità: il restyling conferisce infatti un nuovo e più marcato carattere vigoroso, trasmettendo l’idea di robustezza e maggiore sicurezza grazie al suo nuovo allestimento Xperience. Questo allestimento integra di serie una tecnologia di illuminazione completamente a LED, offrendo migliore visibilità a fronte di un minor consumo di energia.

La nuova SEAT Arona sfoggia ora un look più deciso grazie al nuovo frontale. Nei nuovi paraurti sono incastonati i nuovi fari fendinebbia in posizione rialzata e centralizzata che aumentano l’imponenza della vettura. I nuovi spoiler e diffusori scolpiscono profili posteriori più taglienti e affilati, mentre i nuovi cerchi in lega ridefiniscono la nuova anima della linea di fiancata. Il nuovo lettering corsivo del nome modello è la firma sul nuovo corso stilistico del modello.

RIVOLUZIONE NELL’ABITACOLO

All’interno, il design rivoluzionato dell’abitacolo regala nuove sensazioni. Un cruscotto soft touch completamente nuovo con un sistema di infotainment a display centrale sospeso di più ampie dimensioni – ora disposto in posizione più elevata, per migliorare l’ergonomia – così come un nuovo volante multifunzione rivestito in pelle nappa segnano il cambio di passo nella riprogettazione degli interni, ravvivandoli e conferendo maggiore personalità. L’ambientazione è resa ancora più avvolgente grazie all’utilizzo della tecnologia di illuminazione che mette in risalto le prese d’aria ridisegnate.

CONNESSI ALLA VITA DI OGGI. La nuova SEAT Arona è completamente connessa tramite connettività a bordo (in-car) e fuori dalla vettura (out-car): include il sistema SEAT Full Link Wireless, , mentre i servizi SEAT CONNECT migliorano l’esperienza di connettività anche fuori dalla vettura. Tutti gli occupanti possono interagire con i nuovi sistemi di infotainment da 8,25” e 9,2’’ tramite il riconoscimento vocale naturale attivabile con il comando “Hola, Hola”.

MAI COSÌ TANTA SICUREZZA

L’introduzione di nuovi sistemi di assistenza al conducente come il Travel Assist, provvede alla guida semi-automatica in ogni range di velocità. E con sistemi quali Lane Assist, Side Assist, Traffic Sign Recognition (riconoscimento segnaletica stradale) e High Beam Assist (assistente luci abbaglianti), la nuova SEAT Arona è equipaggiata con sistemi di sicurezza all’avanguardia. Non da ultimo, il Park Assist, che permette il parcheggio automatico della vettura senza alcuno sforzo.

PROPULSORI: BENZINA E METANO

L’offerta della nuova SEAT Arona includerà cinque diversi propulsori, benzina e metano, in grado di erogare tra i 90 e i 150 CV.

CREATED IN BARCELONA. La nuova SEAT Arona è interamente progettata, sviluppata e prodotta presso lo stabilimento del brand di Martorell, a Barcellona.



Design esterno

Il design esterno della SEAT Arona è stato rivisto e riequilibrato, conferendo all’auto un aspetto ancor più robusto e una sensazione di maggiore sicurezza.

Sul frontale, il rilievo della calandra è esaltato dagli elementi della griglia realizzati con tecnologia hotstamping , specifici per ciascuno degli allestimenti disponibili (Reference, Style, Xperience -in sostituzione di Xcellence – ed FR), mentre lo spoiler anteriore in argento reflex rende il look ancora più audace.

I gruppi ottici sono lo specchio dell’anima di ogni auto, e il fatto che la nuova SEAT Arona offra ora di serie la tecnologia di illuminazione a LED (Eco-LED, con la possibilità di un upgrade con i Full LED), accentua i dettagli del design del frontale al tempo che offre una migliore visibilità a fronte di un minor consumo di energia.

I nuovi fari fendinebbia costituiscono la novità di spicco sul frontale, aumentandone l’imponenza e rafforzandone il carattere della vettura.

Anche i cerchi in lega di nuova concezione contribuiscono ad arricchire il profilo della fiancata: una nuova opzione da 17” e due opzioni da 18”, e l’abbinamento con un’ampia gamma composta da 10 tonalità diverse per la carrozzeria, tra cui spiccano tre nuovi colori tra cui scegliere: Verde Camouflage, Blu asfalto e Blu zaffiro. Poiché il desiderio di una maggior personalizzazione delle proprie vetture è sempre più presente tra i clienti, la nuova Arona offre anche la possibilità di scegliere tra tre colorazioni per creare il tetto a contrasto: Nero Midnight, Grigio Magnetico e il nuovo Bianco Candy.

Il design fresco, giovane, funzionale ed entusiasmante viene ripreso sul posteriore della vettura ed enfatizzato dall’introduzione dello spoiler e del diffusore nuovi. Ma il tocco finale è quello dell’inclusione del lettering in rilievoin grafia a mano, un dettaglio che contraddistingue gli ultimi modelli introdotti da SEAT, ora anche su Arona.

Infine, il nuovo logo SEAT rifinito con una cromatura a doppia tonalità – opaco sulla superficie frontale e lucido sui bordi – è presente sia sul frontale, sia sul posteriore della vettura, aggiungendo un tocco di raffinata eleganza alla vettura.

Design dell’abitacolo

Gli interni di SEAT Arona sono stati rivoluzionati imprimendo al design una nuova direzione. Linee più tecniche e precise e la leggerezza delle proporzioni assicurano come sempre la sensazione di spaziosità. La nuova immagine dell’abitacolo accresce la qualità percepita; un’evoluzione del carattere riuscita grazie all’introduzione di nuovi materiali, tecnologie digitali e di connettività e sistemi di illuminazione.

Il nuovo display centrale sospeso del sistema di infotainment è ovviamente un elemento centrale di questa nuova filosofia degli interni. Lo schermo è in media più grande di oltre il 20% rispetto al modello precedente; infatti, lo schermo di serie ora è da 8,25”, mentre su richiesta è disponibile quello da 9,2”. Inoltre, la nuova posizione all’interno dell’abitacolo, rialzata e a portata della visuale del conducente, ne migliora l’ergonomia, rendendolo più sicuro e più pratico. Considerando anche la presenza del SEAT Virtual Cockpit da 10,25”, si può affermare che l’abitacolo della nuova Arona è completamente digitale, oltre a offrire la sensazione di maggiore spaziosità e comfort.

I miglioramenti riguardano complessivamente forma, finitura e qualità dell’auto; a cominciare dalla nuovissima plancia soft touch che, abbinata al nuovo volante ergonomico multifunzione rivestito in pelle nappa (disponibile di serie per gli allestimenti XPERIENCE ed FR, su richiesta sulla versione Style), innalza il livello di raffinatezza, insieme a nuovi rivestimenti che contribuiscono a valorizzare ulteriormente gli interni.

Un altro elemento che conferisce più personalità all’abitacolo della nuova SEAT Arona è l’utilizzo della tecnologia di illuminazione: per le versioni FR ed Xperience, le prese d’aria anteriori sono state rivisitate e dotate di cornici illuminate a LED, disponibile in un colore differente a seconda dell’allestimento scelto (Rosso Daring per FR, Verde Aran per Xperience, Giallo Miele per le versioni Style e Reference). In questo modo, l’abitacolo è in sintonia con il cliente.

I passeggeri dei sedili posteriori dispongono inoltre di un’ulteriore comodità. Gli allestimenti Xperience ed FR comprendono infatti luci posteriori nell’abitacolo, un piccolo dettaglio che fa una grande differenza.

La capacità del vano bagagli rimane invariata (400 litri) e l’area di carico non solo è spaziosa, ma offre soluzioni molto più pratiche. Il doppio fondo rende il baule ancora più versatile, con quattro ganci metallici che permettono di fissare la rete portaoggetti.

Connettività

In un mondo sempre più connesso e digitale, SEAT Arona si presenta come un’auto completamente connessa, offrendo sia connettività a bordo della vettura (servizi e funzioni online e SEAT Full Link wireless) e connettività fuori dalla vettura, con SEAT CONNECT.

Con l'integrazione di SEAT Full Link wireless, i clienti possono interagire con le app del proprio smartphone attraverso il sistema infotainment della vettura. Ciò semplifica l'importazione di elenchi di contatti, musica e sistemi di mappatura, poiché tutto è disponibile e accessibile in modo controllato, intuitivo e sicuro tramite i comandi integrati sul volante, senza che il conducente debba distogliere l'attenzione dalla strada.

Il sistema di infotainment regala un’esperienza ancora più completa grazie ai contenuti online disponibili con il semplice tocco di un pulsante – o tramite richiesta vocale –, che si tratti di informazioni sul traffico, parcheggio, stazioni di servizio, web radio e media online.

Il riconoscimento vocale naturale rende l’utilizzo della tecnologia semplice e sicuro; con un semplice “Hola Hola” il sistema si riattiva, proprio come gli assistenti domestici del mondo dell’elettronica di consumo che tutti ormai conosciamo. Il riconoscimento vocale consente all’utente di interagire con il sistema di infotainment utilizzando comandi naturali, apportando correzioni e facendo riferimento ai comandi precedenti. Quindi, sia che il conducente abbia bisogno di trovare ad esempio informazioni di navigazione o cercare musica, è tutto più semplice e veloce.

Inoltre, grazie alle due porte USB di tipo C nella parte anteriore dell’abitacolo, connettere e ricaricare i propri dispositivi è estremamente facile e comodo.

La nuova SEAT Arona è dotata anche di SEAT CONNECT con una eSIM integrata, per cui è disponibile il servizio eCall che, in caso di incidente, contatta direttamente i servizi di emergenza, innalzando così il livello di sicurezza a bordo. Oltre alla possibilità di effettuare una chiamata di emergenza (in modalità manuale o automatica), ai servizi di emergenza verranno anche trasmessi dati rilevanti come posizione della vettura, tipo di motore, colore della carrozzeria o numero di passeggeri, agevolando così le eventuali operazioni di soccorso.

Inoltre, l’eSIM integrata offre anche la possibilità di raggiungere i servizi SEAT tramite il pulsante “chiamata privata”. Grazie a questo sistema di assistenza, il conducente può contattare i servizi SEAT parlando nella propria lingua, indipendentemente dal Paese in cui si trova. SEAT CONNECT sarà offerto gratuitamente per un anno (indipendentemente dalla versione e allestimento scelto dal cliente).

Il servizio comprende anche SEAT CONNECT App, che apre un mondo di nuove possibilità grazie all’accesso a servizi da remoto. L’App può essere scaricata sul proprio dispositivo mobile e consente il controllo da remoto di funzioni che aiutano a massimizzare il piacere di guida, facendo sì che continui anche al di fuori dell’auto.

Gli utenti possono accedere da remoto ai dati della propria auto (dati di guida, posizione di parcheggio, stato della vettura comprese porte e luci), impostare notifiche sulla velocità in modo da essere avvertiti se qualcuno alla guida della propria vettura sta viaggiando ad andatura troppo elevata, notifiche antifurto, aprire e chiudere l’auto da remoto o attivare, sempre da remoto, l’avvisatore acustico e gli indicatori di direzione per trovare più facilmente l’auto parcheggiata.