Nuova Peugeot 308: in arrivo le varianti station wagon e crossover

La terza generazione della compatta Peugeot 308, svelata recentemente nella variante hatchback a cinque porte, sarà disponibile anche nelle configurazioni Sw ed RCX con la carrozzeria station wagon e crossover. La confermata station wagon Peugeot 308 Sw sarà svelata nel mese di giugno e, rispetto all’attuale, sarà più lunga di circa dieci centimetri ed avrà il bagagliaio più voluminoso di circa cinquanta litri. Infatti, misurerà all’incirca 470 cm in lunghezza, mentre il volume del bagagliaio ammonterà a non meno di 660 litri.

La gamma della nuova Peugeot 308 Sw comprenderà il motore a benzina 1.2 PureTech nelle versioni da 110 CV e 130 CV di potenza, affiancato dal propulsore diesel 1.5 BlueHDi da 130 CV, più la declinazione Hybrid a propulsione ibrida Plug-In da 180 CV o 225 CV di potenza complessiva. L’inedita crossover Peugeot 308 RCX, invece, debutterà nel corso dell’autunno del 2022 e, successivamente, sarà proposta anche nelle versioni sportive GTi da 300 CV e PSE da 360 CV di potenza complessiva, entrambe a propulsione ibrida Plug-In e dotate della trazione integrale elettrica con il sistema Hybrid4.

Inoltre, sono previste altre evoluzioni per la nuova generazione della Peugeot 308, come la declinazione a propulsione ibrida Mild Hybrid, il cambio automatico e-DCT a doppia frizione in sostituzione dell’attuale cambio automatico EAT8 ad otto rapporti e il modello e-308 a propulsione elettrica da 136 CV di potenza che sarà introdotta nel corso del 2023.