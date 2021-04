Nuova Lancia Thema: due ipotesi per il ritorno

Grazie alla nascita del colosso Stellantis, il brand Lancia potrebbe tornare ai fasti del passato e, perciò, sarebbe allo studio il ritorno della ammiraglia Thema. Al momento, sarebbero al vaglio due ipotesi per la terza generazione del relativo modello, destinata a competere nel sempre agguerrito segmento E delle berline di grandi dimensioni.

La nuova Lancia Thema potrebbe rappresentare la gemella della DS 9, quest’ultima in arrivo sul mercato europeo entro fine anno. Attesa non prima del 2023, sarà disponibile solo nella configurazione a propulsione ibrida Plug-In, con il motore 1.6 PureTech Hybrid da 180 CV e 225 CV di potenza complessiva per la versione a trazione anteriore, oppure nella declinazione a trazione integrale con il propulsore 1.6 PureTech Hybrid4 da 300 CV e 360 CV di potenza complessiva.

Tuttavia, per la nuova generazione della Lancia Thema sarebbe al vaglio anche l’ipotesi come gemella della prossima Alfa Romeo Montreal, con cui condividerebbe la piattaforma modulare STLA Large di prossima introduzione. In questo caso, il debutto non dovrebbe avvenire prima del 2025. Inoltre, differirebbe dalla futura ammiraglia della Casa del Biscione per la carrozzeria berlina a tre volumi e quattro porte. La gamma, invece, comprenderebbe anche le configurazioni a propulsione elettrica e ‘mild hybrid’, esclusivamente con la trazione integrale.

La prima generazione della Lancia Thema è stata prodotta dal 1984 al 1994, anche nelle varianti Station Wagon (disegnata e assemblata da Pininfarina) e Limousine a passo lungo, senza dimenticare la versione sportiva 8.32 motorizzata Ferrari. La seconda generazione, invece, è stata commercializzata dal 2011 al 2014 e rappresentava la gemella della statunitense Chrysler 300, con cui condivideva il motore 3.6 V6 Pentastar a benzina da 286 CV e il propulsore diesel 3.0 V6 Multijet da 190 CV o 240 CV di potenza.