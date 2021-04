Nissan, consegnate 50 Leaf alle Capitanerie di Porto

E’ nel segno comune dell’attenzione all’ambiente la partnership che ha portato Nissan Italia a una fornitura di 50 Leaf 100% elettriche al Corpo delle Capitanerie di Porto. Consegnati non a caso nell’Earth Day, i modelli a zero emissioni saranno dislocate su tutto il territorio nazionale e utilizzati dalla Guardia Costiera per le attività di pattugliamento via terra, a supporto della sorveglianza di 31 aree marine protette, tra cui Portofino, il Parco del Castello di Miramare, Favignana, la Maddalena e le Isole Tremiti.

Il progetto, con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, rientra nel piano nazionale di decarbonizzazione e per Nissan si traduce in un ulteriore esempio volto alla tutela dell’ambiente e della qualità dell’aria. La cerimonia di consegna delle 50 Leaf si è svolta presso la sede del Ministero della Transizione Ecologica alla presenza – fra gli altri – delle sottosegretarie Ilaria Fontana e Vannia Gava e dell’Ammiraglio Aurelio Caligiore, Capo Reparto Ambientale Marino – Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera.

Commentando l’operazione Marco Toro, Presidente e A.d. di Nissan Italia, ha sottolineato come la “Leaf, in virtù delle zero emissioni e delle tecnologie avanzate di cui è dotata, è il veicolo ideale per supportare le attività del Corpo delle Capitanerie di Porto a salvaguardia delle aree marine protette. E’ la nostra icona di sostenibilità con oltre 10 anni di storia, a cui a breve si aggiungerà anche Ariya, il primo crossover coupé 100% elettrico di Nissan”. Un brand che, a livello globale, ha annunciato l’obiettivo di essere carbon neutral in tutte le sue operazioni e nel ciclo di vita dei suoi prodotti entro il 2050. A tale scopo, entro i primi anni del 2030, tutti i nuovi veicoli venduti da Nissan nei mercati chiave saranno elettrificati.