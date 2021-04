Navalny, arrestate l’alleata Sobol e la portavoce

La polizia russa ha arrestato Lyubov Sobol e Kira Yarmish, rispettivamente alleata e portavoce dell’oppositore del Cremlino Alexei Navalny. Lo rende noto l’osservatore indipendente Ovd-Info, spiegando che la polizia ha condotto raid in varie località della Russia ed effettuato diversi arresti prima delle manifestazioni pro Navalny in programma per oggi.

Yarmish è stata prelevata dagli agenti della sicurezza russa dalla sua abitazione, come ha spiegato il suo avvocato Veronika Polyakova a Mbh Media. ”Non so perché è stata arrestata, lo scoprirò”, ha detto. Sobol è stata invece arrestata a Mosca, mentre la polizia ha condotto blitz in venti città russe.