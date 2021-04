Napoli, spari da uno scooter: donna ferita

Colpi d’arma da fuoco da uno scooter a Napoli. Una 25enne è stata ferita al piede. E’ successo intorno alle 17 in via Serino nel quartiere partenopeo di Barra. A chiamare i carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale, ora impegnati nelle indagini, è stato il personale sanitario dell’ospedale del Mare di Napoli, dove si sono presentati un 26enne e la fidanzata di un anno più giovane con una ferita d’arma da fuoco al piede.

I due ragazzi hanno raccontato che poco prima, mentre passeggiavano insieme in via Serino, hanno sentito un trambusto e visto due persone in sella a uno scooter sparare in aria dei colpi d’arma da fuoco, uno dei quali ha raggiunto al piede la donna.