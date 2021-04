Napoli, 14enne accoltellata a Pompei: morta in ospedale

Una 14enne è morta oggi pomeriggio nell’ospedale di Castellammare di Stabia dove era stata da poco trasportata per ferita da arma da taglio. La ragazzina era stata soccorsa dai sanitari del 118 a Pompei, in via Carlo Alberto I Traversa. Sono in corso indagini dei Carabinieri di Castellammare di Stabia e dei Carabinieri di Pompei per la ricostruzione di quanto accaduto.