MV Luxury Group compie 68 anni: un servizio a 360° per la vendita e l’acquisto di alta gioielleria, pietre preziose e gioielli su misura nel cuore di Milano

MV Luxury Group, azienda storica di acquisto e vendita diamanti e preziosi a Milano, compie 68 anni. Si rinnova e continua la tradizione di eccellenza e qualità nella scelta di preziosi e diamanti.

MV Luxury Group, azienda italiana dal 1953



Milano, 14 aprile 2021. MV Luxury Group, azienda italiana di seconda generazione, mette a disposizione dei propri clienti la propria esperienza maturata in anni di attività nel settore dell’alta gioielleria. Il Gruppo è un interlocutore di riferimento nazionale per la valutazione e l’acquisto di pietre preziose e gioielli.

I valori che guidano l’azienda sono l’orientamento al cliente, l’innovazione e la passione con cui vengono svolte le attività di valutazione, acquisto e vendita di diamanti e gioielli. Una realtà milanese dal respiro internazionale che deve parte del proprio successo alla competenza dei manager e del fondatore.

MV J Service: la divisione dedicata all’acquisto e valutazione di gioielli e pietre preziose



MV Luxury Service ha sviluppato un servizio qualificato dedicato a soddisfare le necessità dei clienti privati. La consolidata esperienza nell’ambito della quotazione diamanti e la profonda conoscenza del mercato costituiscono la miglior garanzia per un servizio di estrema qualità e massima professionalità.

La divisione MV J Service si rivolge alla clientela privata e consente di vendere preziosi, pietre o altri articoli di alta gioielleria in modo semplice e rapido. Il cliente può contare sulla conoscenza consolidata e sull’esperienza di un team di esperti e sulle più avanzate tecniche e strumentazioni per l’analisi e la valutazione di preziosi.

MV Luxury Service si rivolge a tutti coloro che spesso si trovano ad avere preziosi di alto valore inutilizzati, che rappresentano veri e propri capitali immobilizzati e inevitabilmente comportano problematiche di gestione e di sensibili costi di custodia ed assicurativi.

I servizi di MV Luxury Service rappresentano una gamma di offerte a 360 gradi: acquisto di preziosi, senza limiti di valore, restyling nel caso in cui il cliente desideri un nuovo gioiello, unico e su misura, per le proprie gemme, possibilità di investire in diamanti a prezzi “da ingrosso”, regalarsi un nuovo gioiello.

Ogni trattativa è coperta da assoluto riserbo, al fine di garantire a tutti i clienti la massima riservatezza, tramite appuntamento dedicato in sede, o presso il cliente, definizione offerta, pagamento immediato al termine della valutazione.

Perché scegliere MV Luxury Group



MV Luxury Group è una realtà solida e molto apprezzata a Milano e con una consolidata affidabilità internazionale, grazie ad alcune peculiarità che la contraddistinguono:

● Professionalità e discrezione

● Accuratezza e precisione

● Valutazioni secondo i prezzi di mercato, in totale trasparente con il proprio cliente.

● Privacy e riservatezza con cui vengono condotti gli incontri

● Tecnologia all’avanguardia che consente di realizzare valutazioni accurate.

Il servizio di MV J Service è la soluzione ideale per tutti coloro che intendono ricevere una valutazione diamanti e gioielli professionale, semplice e sicura.

Informazioni



MV J Service

https://mvjservice.com/



02 84342275

WhatsApp +39.344.0571395