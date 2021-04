Multicedi accelera in Puglia, ad aprile sei nuove aperture a Bari e provincia

Forte espansione in Puglia di Multicedi: nel solo mese di aprile sono sei le inaugurazioni previste in diverse aree della città e provincia di Bari. Il Gruppo, leader della Gdo in Campania e tra i principali nel centro sud, è già presente in Puglia con due Supermercati Decò a Foggia e Manfredonia. Prime aperture previste giovedì 8 aprile, rispettivamente in via Abate Gimma, 143/A – 145 (quartiere Murat), via Leonardo del Turco, 2 (quartiere Palese) e via Orazio Flacco, 4/I (rione Picone). Il format scelto per i nuovi punti vendita sarà Supermercati Decò, insegna che negli anni scorsi ha favorito l’espansione di Multicedi nei centri urbani, grazie a un’offerta attenta a tutte le principali esigenze di consumo e particolarmente focalizzata sul fresco quotidiano.

Venerdì 16 aprile, in programma altre tre aperture, in via Capitano Maiorano, 32 (quartiere Palese), via Domenico Nicolai, 254/258 (rione Libertà) e via Enrico Toti, 94/B (quartiere San Pasquale). Per queste tre aperture, il format scelto sarà Decò Market, tipico di punti vendita di puro vicinato, sviluppati su superfici ridotte e in grado di servire la clientela nella spesa di tutti i giorni, con un occhio di riguardo alle specialità territoriali.

“Il territorio è una tema centrale della nostra offerta – rivela Vittorio Amatucci, Direttore Commerciale del Gruppo Multicedi – Non a caso, anche in Puglia l’insegna Decò (che quest’anno festeggia i suoi 15 anni, ndr) ha confermato una sua specifica mission: esaltare le bontà e i produttori del territorio, attraverso reparti, quali la cantina o la gastronomia, concepiti come piccoli scrigni di eccellenze locali. Un’offerta del genere – conclude Vittorio Amatucci – dà grande lustro alla Puglia, regione a forte vocazione enogastronomica, che ha saputo nel tempo esportare tradizioni e gusti locali, dando loro valore e riconoscibilità al livello nazionale e, in molti casi, internazionale”.

Tante iniziative, omaggi e vantaggi previsti nei giorni dell’apertura e nei successivi per i primi clienti che richiederanno la carta Essere Decò; tra questi, acceleratori di raccolta, offerte dedicate e altro ancora. Nel weekend dell’apertura, con spesa di almeno 10 euro, un omaggio di prodotti a marchio Decò. L’azienda nata in Campania nel 1993, infatti, arriva in Puglia con un assortimento a marchio del distributore superiore alle 700 referenze e suddiviso in sei linee: Classica, Gusto, Bio, Senza Glutine, Senza Lattosio e l’ultima nata in casa Multicedi, la linea di prodotti di filiera controllata e garantita Seguiamo la Qualità.

“Abbiamo fortemente creduto nel progetto di espansione di Multicedi nel Tacco d’Italia – commenta Angelo Merola, responsabile Marketing Multicedi – e pensiamo che gli elementi più importanti per incontrare le esigenze del pubblico di Bari siano proprio la qualità della nostra offerta del fresco e le grandi potenzialità della marca privata Decò, riconosciuta e apprezzata dai consumatori di 7 regioni, che l’hanno eletta a loro scelta quotidiana. Queste aperture – continua Angelo Merola – sono solo il primo embrione di un progetto di più ampio respiro che vedrà la Puglia al centro dei nostri piani di sviluppo.”