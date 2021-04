Morte principe Filippo, la regina: “Un vuoto enorme”

La regina Elisabetta ha descritto la morte di suo marito, il duca di Edimburgo, come un evento che ha lasciato un “vuoto enorme nella sua vita”. A riferirlo è stato Andrea, Duca di York, figlio di Elisabetta e del Duca di Edimburgo. Rendendo omaggio a suo padre Andrea ha parlato di una grande ondata di affetto nei suoi confronti ed ha sottolineato come Filippo abbia “sempre pensato agli altri prima che a se stesso”. Il duca di York ha definito “fantastici” i tributi nei confronti del padre. “Abbiamo perso il nonno della nazione”, ha detto Andra, parlando di una “perdita tremenda perdita” che tuttavia è servita a “unire la famiglia” per aiutare la regina.

Questa domenica è stata celebrata una messa nella cattedrale di Canterbury, in cui l’arcivescovo Justin Welby, ha ricordato il principe Filippo. “Per la famiglia reale, come per qualsiasi altro pari, nessuna parola può descrivere la profondità del dolore che questa perdita comporta”, ha detto Welby che officerà i funerali in programma sabato prossimo al Castello di Windsor.

Presenti, con il principe Andrea, il duca e la contessa di Wessex e la loro figlia, Lady Louise di Windsor. “La regina, come puoi immaginare, è una persona incredibilmente stoica. Ha descritto il grande vuoto che (Felipe) ha lasciato nella sua vita, ma noi, la sua famiglia, che siamo vicini, ci stiamo unendo per ricevere sostegno”, ha detto.