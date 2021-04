Morta a 102 anni Anne Douglas, vedova dell’attore Kirk

E’ morta a 102 anni Anne Douglas, a poco più di un anno dal decesso del marito Kirk. Il figlio d’arte di Kirk Douglas, l’attore Michael, 76 anni, le ha reso omaggio con una dichiarazione alla rivista People: “Anne era più di una matrigna e non è mai stata ‘cattiva’”. “Ha tirato fuori il meglio di tutti noi, specialmente di nostro padre”, ha aggiunto l’attore. “Papà non avrebbe mai avuto la carriera che ha avuto senza il supporto e la collaborazione di Anne. Catherine (Zeta-Jones, ndr.) e io ei bambini l’abbiamo adorata; sarà sempre nei nostri cuori”.

La star di ‘All’inseguimento della pietra verde’ ha detto che Anne era molto riservata, al contrario del padre che non sapeva mantenere un segreto. “Ecco perché mi sono commosso così tanto quando ho letto il libro che hanno scritto insieme, ‘Kirk And Anne’, in cui lei parlava dei suoi primi anni di vita in Germania; i suoi anni di guerra nella Parigi occupata; e la sua carriera prima di incontrare mio padre”, ha detto parlando della produttrice e filantropa originaria di Hannover, che occasionalmente aveva fatto anche l’attrice.

Kirk Douglas, aveva sposato la produttrice Anne nel 1954 e hanno avuto due figli insieme. Kirk aveva già due figli – Michael e Joel – dalla prima moglie Diana Dill prima che si separassero nel 1951. Anne è morta pochi giorni dopo aver compiuto 102 anni. Augurandole un felice compleanno il 23 aprile, Michael ha condiviso una foto di famiglia su Instagram.