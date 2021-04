Monoclonali, in Italia 2.140 pazienti trattati con anticorpi

Sono 2.140 i pazienti positivi al Covid trattati in Italia con la terapia a base di anticorpi monoclonali, secondo l’ultimo monitoraggio del registro Aifa sugli anticorpi monoclonali. “Noi allo Spallanzani abbiamo trattato un centinaio di persone su un totale di 300 in terapia nel Lazio, dalla nostra esperienza il profilo di tollerabilità è sicuro così come l’efficacia visto che solo il 10% dei pazienti ha visto una progressione della malattia dopo il trattamento”. Lo ha spiegato Andrea Antinori, direttore Uoc Immunodeficienze virali dell’Inmi Spallanzani di Roma, nel suo intervento all’evento ‘Aspettando CameraeSanitatis – Lotta al Covid: vaccini e anticorpi monoclonali’, promosso dalla collaborazione tra l’Intergruppo parlamentare Scienza & Salute e Sics editore.

La posizione di Antinori è stata condivisa anche da Claudio Mastroianni, direttore Malattie Infettive del Policlinico Umberto I di Roma, che ha sottolineato nel suo intervento come “i risultati degli anticorpi sono molto soddisfacenti”.

“Nell’osservazione dei pazienti, che seguiamo dopo l’infusione con follow-up ed esami, non abbiamo osservato nessun evento avverso di rilievo: qualche linea di febbre in più ma non possiamo dire se collegato con la terapia visto che questi pazienti hanno il Covid – ha aggiunto Antinori – Dalla nostra esperienza il profilo di tollerabilità appare sicuro, il nostro target è stata una popolazione ”over 55′, con un rischio di progressione dellla Sars-CoV-2, dializzati, con immunodepressi, con diabete non compensato o grandi obesi. Solo il 10% ha avuto una progressione della malattia, mentre nel 90% dei casi gli anticorpi si sono dimostrati efficaci nel bloccarla nei primi stati”.