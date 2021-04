Moët Hennessy entra a far parte di Clean Cargo, un’iniziativa globale dedicata al trasporto marittimo sostenibile

PARIGI, 20 aprile 2021 /PRNewswire/ — Moët Hennessy, leader mondiale nel settore dei vini e degli alcolici di lusso, è lieta di annunciare la sua adesione a Clean Cargo. Da molti anni, Moët Hennessy spedisce i suoi prodotti principalmente via mare, ad oggi una delle modalità di trasporto più rispettose dell’ambiente. Questa partnership dimostra il desiderio di Moët Hennessy di continuare a compiere progressi nel settore del trasporto marittimo sostenibile e di condividere le migliori pratiche all’interno di questa comunità.

Clean Cargo è un’iniziativa di leadership business-to-business fondata nel 2004 da BSR. La rete globale di adesione di BSR comprende oltre 80 membri nel settore delle spedizioni, tutti impegnati a ridurre l’impatto ambientale del trasporto merci globale e a promuovere una spedizione responsabile.

Impegnati, innovativi e visionari, i membri di Clean Cargo hanno ridotto con successo le emissioni di CO2 per container trasportato tagliandole del 9,6% tra il 2015 e il 2018 e del 5,6% tra il 2018 e il 2019.

“Saremo lieti di lavorare con Moët Hennessy nel quadro del nostro impegno collaborativo per decarbonizzare il trasporto marittimo. Insieme, possiamo inviare forti segnali di mercato che dimostrano il valore strategico della sostenibilità nelle operazioni di trasporto merci”, afferma Sarah Mouriño, Direttore di Transport e Green freight di BSR.

Negli ultimi cinque anni, il trasporto marittimo di Moët Hennessy ha rappresentato l’85-90% delle sue spedizioni e quasi un terzo delle sue emissioni totali di CO2 (circa il 10% per il trasporto su strada e

“Siamo fortunati a esportare i nostri prodotti in tutto il mondo e una delle nostre priorità è sempre stata quella di farlo nel modo più rispettoso dell’ambiente possibile. L’ottimizzazione della nostra catena di fornitura ci ha consentito di ottenere l’87% delle nostre spedizioni per trasporto marittimo a partire dal 2020. La partnership con Clean Cargo dimostra il nostro impegno a migliorare ulteriormente le nostre pratiche di spedizione per soluzioni di trasporto più sostenibili”. Alain Doudard, direttore della Supply Chain, Moët Hennessy.

Oltre a fungere da forum di discussione tra i membri, Clean Cargo offre alle aziende l’opportunità di scoprire le ultime innovazioni e le migliori pratiche nel trasporto marittimo. Sono inoltre disponibili strumenti di misura all’avanguardia per monitorare e controllare l’impatto ambientale del trasporto marittimo.

“Grazie al lavoro svolto dai nostri team nel corso di molti anni per promuovere il trasporto marittimo, abbiamo mantenuto sotto controllo le emissioni di CO2 derivanti dal trasporto dei nostri prodotti. Grazie a questa partnership, saremo in grado di misurare meglio le emissioni di CO2 da un porto all’altro e di trovare soluzioni per ridurre ulteriormente la nostra impronta di carbonio complessiva.” Sandrine Sommer, Chief Sustainability Officer, Moët Hennessy.

Attraverso questa nuova partnership, Moët Hennessy prosegue il suo impegno a favore del programma Living Soils Living Togethe, in particolare intraprendendo ulteriori azioni per un trasporto più sostenibile.

Informazioni su Moët Hennessy

Moët Hennessy, la divisione vini e alcolici di LVMH, raggruppa ventiquattro Maisons riconosciute a livello internazionale per la ricchezza dei loro terroir, la qualità dei loro prodotti e l’artigianato con cui vengono creati. Per molti anni, Moët Hennessy si è impegnata nel suo programma ambientale e sociale, Living Soils Living Together. Il Gruppo LVMH ospita anche rinomate proprietà vinicole attraverso “LVMH Vins d’Exception”.

Informazioni su Clean Cargo

Clean Cargo è un’iniziativa di leadership business-to-business che coinvolge i principali marchi, i vettori di merci e gli spedizionieri impegnati a ridurre l’impatto ambientale del trasporto di merci a livello globale e a promuovere una spedizione responsabile. Clean Cargo rappresenta circa l’85% della capacità globale di carico dei container e costituisce il principale forum di acquirenti e fornitori per la sostenibilità del settore del trasporto merci.

Essendo una delle iniziative di trasporto verde più consolidate e una delle poche a portata globale, la metodologia di calcolo delle emissioni di CO2 di Clean Cargo è lo standard di navigazione oceanica più utilizzato.

BSR esegue la direzione esecutiva e la segreteria di Clean Cargo. Le attività di Clean Cargo sono supervisionate dal Comitato direttivo, con la partecipazione attiva dei membri di Clean Cargo.

Per ulteriori informazioni sul programma Clean Cargo Working Group, visitare il sito https://www.clean-cargo.org/



Informazioni su BSR

BSR™ è un’organizzazione di esperti aziendali sostenibili che collabora con la sua rete globale di aziende leader a livello mondiale per costruire un mondo giusto e sostenibile. Con uffici in Asia, Europa e Nord America, BSR™ fornisce informazioni, consulenza e iniziative collaborative per aiutarti a vedere un mondo in evoluzione in modo più chiaro, creare valore aziendale a lungo termine e aumentare l’impatto. Ulteriori informazioni su di noi sono disponibili sul sito web https://www.bsr.org



