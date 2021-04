Moda 2021: underwear per donne sicure di sé e alla moda. Prodotti di qualità per le donne che vogliono sempre essere alla moda sono stati presentati da Jadea. La testimonial, Belén Rodriguez, rispecchia le aspettative delle fan del marchio, che ricercano prodotti comodi ma sensuali.

Le novità della linea Underwear Jadea

Per la linea Chic, Jadea lancia la serie Uva, caratterizzata da lingerie in cotone elasticizzato con una fantasia ornamentale e applicazioni in pizzo a contrasto, disponibili nelle colorazioni cielo e seta. Troviamo diversi coordinati, come quello con push up e slip (art. 4221), balconcino e brasiliano (art. 4222) e top e slip (art. 4223). Della stessa serie, sono disponibili anche prodotti singoli, come il top (art. 4224), gli slip (art. 6101), la brasiliana (art. 6102) e il modello midi (art. 6103). Con questo print delicato ma giocoso, l’intimo di Jadea Chic è perfetto per le donne che vogliono sentirsi bene con se stesse, senza trascurare la loro femminilità.

Jadea Moda è la linea contraddistinta, invece, da un tono più allegro e giocoso. La serie Albicocca, con la sua fantasia floreale su sfondo nero o cobalto, propone un coordinato con triangolo imbottito e slip (art. 4214) e una versione più confortevole composta da top e slip (art. 4215). La proposta viene completata da prodotti singoli come slip bassi (art. 6094), brasiliana (art. 6095) o slip a fascia alta (art. 6096) con la stessa grafica. La serie Pompelmo propone dei capi caratterizzati da una stampa con catene e nastri di colore corallo, verdone o blu su sfondo bianco. I modelli proposti sono slip (art. 6030), brasiliana (art. 6031) e midi (art. 6032).

L’intimo Jadea viene realizzato con fibre naturali. I coordinati con reggiseni push up e balconcino sono disponibili in taglie dalla 2ª alla 5ª, mentre quelli composti da triangolo imbottito e slip sono proposti in un range che va dalla XS alla M. Infine, i completi con canotte, top e body sono disponibili nelle taglie dalla S alla L.

Jadea è il brand scelto da donne sicure di sé e alla moda, che cercano un intimo dalla vestibilità perfetta, studiata per rispondere alle loro esigenze di comfort e stile. Con un’attenzione speciale alle tendenze della stagione, Jadea coniuga estetica e qualità, alla continua ricerca dell’intimo perfetto.