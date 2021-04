Minibagels: la ricetta

Oggi vi proponiamo la ricetta delle Minibagels a cura di Very Food.

Ingredienti (per venti bagles da 4 centimetri):

280 grammi di Farina 00, 190 grammi di acqua, 10 grammi di zucchero, un cucchiaio di lievito di birra secco, 8 grammi di sale, 30 grammi di semi di papavero, tre litri di acqua di cottura, un cucchiaino di bicarbonato di sodio, due cucchiai di zucchero, un uovo per dorare.

Procedimento:

Scaldare il forno a 30° C. Versare in successione il lievito sbriciolato, l’acqua, la farina, il sale e lo zucchero nella ciotola della planetaria con gancio per impastare.

Lavorare a velocità media finché la pasta non è liscia e si stacca dalla parete. Trasferire la pasta in una ciotola di alluminio, coprirla con un telo e infornarla per circa 1 ora per la prima lievitazione: il volume dell’impasto dovrà raddoppiare.

Adagiare la pasta sul piano di lavoro infarinato e rompere la lievitazione( schiacciare l’impasto e stenderlo).

Disporla tra 2 fogli di carta forno e stenderla col mattarello. Conservare dunque in frigo per 30 minuti. Togliere il primo foglio di carta , ricavare dei dischi con un tagliabiscotti, adagiarli in una teglia rivestita di carta forno distanziandoli di almeno 3 centimetri.

Fare un buco di 15 millimetri al centro di ogni disco. Radunare tutti i ritagli di pasta senza lavorarli troppo e stendete nuovamente.

Ripetere l’operazione fino ad esaurimento della pasta. Successivamente infornare per 15 minuti circa a 30° C per la seconda lievitazione. Portare a ebollizione l’acqua in una casseruola grande, versare lo zucchero e il bicarbonato di sodio, sfornare i bagel e alzare la temperatura del forno a 180° C. Tagliare in 4 la carta forno.

Abbassare la fiamma. Immergere un quadrato di carta forno con i bagels capovolgendolo. Togliere la carta e cuocere a leggera ebollizione per un minuto, girare i bagels e cuocere per un altro minuto. Scolarli con la schiumaiola, adagiarli su un telo e coprire con un secondo telo per assorbire l’acqua in eccesso.

Disporre i bagels nella teglia rivestita di carta forno, spennellarli con l’uovo sbattuto, cospargerli di semi di papavero. Dunque infornarli per 20/25 minuti al massimo. Farli raffreddare su una gratella e farcirli a piacere.