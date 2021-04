Milva, Al Bano: “Onoratissimo quando incidemmo insieme ‘Io di notte'”

“Non la vedevo da 20 anni ma sapevo tutto di lei tramite un amico comune. Milva è indimenticabile. E anche nella mia vita ha lasciato un’impronta importante. Quando mi chiamò per incidere insieme una nuova versione di ‘Io di notte’, un brano scritto da me nel 1966, ne fui onoratissimo. Io cantavo in italiano e lei in tedesco e il brano ottenne successo anche in Germania con il titolo di ‘Zuviele Nächte ohne dich'”. Al Bano ricorda così con l’Adnkronos Milva, scomparsa ieri a Milano all’età di 81 anni.

“Ci vedemmo l’ultima volta quando venne ospite al programma ‘Una voce nel sole’, che conducevo nel 2001 su Retequattro. Duettammo, fu una serata affascinante. Lei era una donna molto interessante, partita da umili origini e cresciuta immensamente. Una donna con una grande carica umana” dice Al Bano. Che invece dei Sanremo in cui si trovarono entrambi concorrenti ha meno ricordi: “Da giovane io ero di una timidezza totale e quindi, di fronte a personaggi che ai miei occhi erano così grandi, un po’ mi nascondevo…”.