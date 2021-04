Milano, spaccia droga con figlia di 5 anni in auto: arrestato

Incontrava i suoi clienti per vendere la droga e portava con sé la figlia di cinque anni. Uno spacciatore di 38 anni è stato arrestato mercoledì in via degli Etruschi a Milano e dovrà rispondere anche per abbandono di minori e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato Monforte hanno notato l’uomo, originario del Marocco, quando, sceso dalla propria auto, ha incontrato per pochi secondi un cittadino italiano, assumendo un atteggiamento sospettoso e guardingo. Accortosi dei poliziotti, lo spacciatore si è subito dato alla fuga, ma è stato bloccato dopo pochi metri dagli stessi agenti. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di una dose di cocaina di 0,5 grammi, e della somma di 250 euro.

La perquisizione si è poi estesa all’auto e gli agenti hanno così constatato che sul sedile posteriore c’era la figlia, una bambina di 5 anni, addormentata e lasciata dal 38enne per fuggire. La piccola è stata riaffidata alla madre.