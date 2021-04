Migranti, padre Zanotelli: “Genocidio di cui la storia ci chiederà conto”

Duro j’accuse di padre Alex Zanotelli davanti al l’ennesima “strage di innocenti”. Siamo “davanti a veri e propri crimini che gridano giustizia al cospetto di Dio e delle Corti di Giustizia internazionali. Siamo davanti a un genocidio di cui un giorno la Storia ci chiederà conto”, denuncia all’Adnkronos il missionario comboniano che da tempo porta avanti l’iniziativa del ‘Digiuno di giustizia’ con sit in davanti ai palazzi del potere per sensibilizzare sul dramma dei migranti e per chiedere politiche migratorie più umane. “Il governo italiano – dice – si svegli e la smetta di obbedire alle politiche migratorie di morte della Ue“.

Il sacerdote, da sempre in prima linea per gli ultimi, urla la sua indignazione: “Davanti a questa ennesima strage degli innocenti nell’ormai ‘Cimitero’ del Mediterraneo, dove almeno 130 migranti hanno perso la vita, sento solo il dovere di urlare la mia indignazione. E mi chiedo :quanti naufragi avvengono in mare di cui non ne abbiamo conoscenza? Tutte le autorità, libiche, italiane, maltesi ed europee erano state avvertite già martedì scorso (20 aprile) e nessuno è venuto in soccorso di questo barcone in avaria. Li abbiamo lasciati annegare, li abbiamo condannati a morte”.

Padre Zanotelli chiede un sussulto di coscienza: “Ma non ci vergogniamo di questo orrore, di questa brutalità disumana? E questo avviene dopo la visita di Draghi a Tripoli, quando si era congratulato con il governo libico per i ‘salvataggi’ dei migranti. Sono questi i ‘salvataggi’? E la visita della ministra degli Interni Lamorgese che ha chiesto alle autorità libiche il ‘rispetto dei diritti umani’. Quali? Quelli della Guardia Costiera libica che riprende i migranti in fuga per riportarli nell’inferno libico (pagati e diretti da noi) come è avvenuto due giorni fa? Quelli degli schiavisti che, con una regia premeditata, caricano all’inverosimile i barconi?“.