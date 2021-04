Mercedes-Benz Classe E: le prime anticipazioni sulla prossima generazione

Nel corso del 2023 debutterà la nuova Mercedes-Benz Classe E, ovvero la settima generazione della berlina tedesca di grandi dimensioni, nota anche come modello W214 secondo i canoni della Casa della Stella. Rispetto all’attuale, sarà caratterizzata da maggiori dimensioni e, nonostante ciò, avrà la massa più leggera. Esteticamente, invece, sarà in linea con lo stile della più compatta Classe C, nonché dell’ammiraglia Classe S.

Tra le novità della nuova Mercedes-Benz Classe E modello W214 figureranno il sistema multimediale MBUX con il display Hyperscreen, la funzione a guida autonoma di Livello 3 e l’autonomia massima di circa 100 km nella modalità di guida elettrica per le declinazioni a propulsione ibrida Plug-In, quest’ultima proposta anche con le versioni sportive E-Performance di Mercedes-AMG. Inoltre, potrebbero debuttare anche le nuove motorizzazioni 2.5 a cinque cilindri sia con l’alimentazione a benzina che diesel, mentre la variante station wagon dovrebbe essere commercializzata con la nuova denominazione Universal. Le varianti coupé e cabriolet, invece, daranno spazio all’inedita Mercedes-Benz CLE, anche in sostituzione delle configurazioni in chiave sportiva della Classe C.

Intanto, la gamma dell’attuale Mercedes-Benz Classe E modello W213 è stata aggiornata con le nuove versioni E200d da 160 CV, E220d da 194 CV ed E300d da 265 CV di potenza mosse dal propulsore diesel 2.0d a quattro cilindri, affiancate dalla declinazione E400d con il motore a gasolio 3.0d a sei cilindri in linea da 330 CV, tra l’altro tutte dotate della tecnologia Mild Hybrid con la piccola unità elettrica EQ Boost da 48V ed abbinate al cambio automatico 9G-Tronic a nove rapporti. Infine, è prevista anche la configurazione E300de a propulsione ibrida Plug-In da 306 CV di potenza complessiva.