Maurizio Costanzo Show, la puntata del 7 aprile

Mercoledì 7 aprile, in seconda serata su Canale5, terzo appuntamento con il “Maurizio Costanzo Show“.Maurizio Costanzo ospita sul palco Jean Pierre Moreno, vittima di un’aggressione omofoba in metropolitana a Roma il 23 febbraio 2021, per la prima volta ospite in un programma tv a raccontare la sua storia.

Sul tema si è collegato telefonicamente con Maurizio Costanzo Alessandro Zan, politico e attivista LGBT, relatore del disegno di legge contro l’omotransfobia.

Gli altri ospiti della puntata

Tra gli altri ospiti di Maurizio Costanzo, ci saranno Jean Pierre Moreno, Mara Venier, Ornella Muti, Rita Dalla Chiesa, Francesco Rutelli, Tommaso Zorzi, Claudio Amendola, Pupo, Ciro Ferrara, Giorgio Mastrota, il prof Alessandro Castiglioni e il comico Vincenzo De Lucia che sul palco del Costanzo Show ha vestito i panni di Ornella Vanoni e di Maria De Filippi.