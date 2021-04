Maglie e Leggings PE 2021 casual e versatili per ogni donna?

Vi suggeriamo quelli di Jadea, brand italiano di intimo e abbigliamento rappresentato dalla testimonial Belén Rodriguez.

Articoli di qualità per tutte le donne, in particolare, la linea Maglie & Leggings propone dei prodotti must-have che possono completare qualsiasi outfit.

Per questo motivo il brand è così amato dalle donne di tutte le età. Per la collezione Primavera/Estate 2021 sono stati presentati delle t-shirt e dei leggings casual estremamente versatili, facilmente abbinabili con i capi presenti nell’armadio di ogni donna.

Le t-shirt

Le t-shirt, dall’ispirazione casual, sono caratterizzate da dettagli che possono impreziosire qualsiasi outfit.

Tra queste, le maglie a mezza manica con stampa animalier laminata in colorazione bianca o nera; le t-shirt laminate in color sabbia e in blu (nella prima foto a sinistra) oppure quelle con scollo rotondo, manica ampia e ganci sulle spalline, disponibili in bianco, blu e nero.

Jadea ha pensato anche alle amanti del minimal e, per loro, ha creato la canotta con rouches in versione bianca o nera. Look adatti alla quotidianità o più ricercati, sono alla portata di tutte grazie a Jadea!

Leggings e pantaloni

La proposta del brand non si limita alle t-shirt, ma continua con i leggings e i pantaloni. Per la stagione, sono stati proposti dei pantaloni capri neri con decorazione greca dorata su base elastica (foto a destra) o con rouches sul fondo. A completare la proposta, il pantalone a palazzo nero con uno spacco profondo (foto centrale), per esaltare la sensualità delle Jadea lovers.

Le taglie

Tutti i capi della nuova collezione Maglie Leggings Primavera/Estate 2021 sono disponibili in un range di taglie dalla XS/S alla L/XL, per incontrare le esigenze di tutte le donne che non vogliono rinunciare alla comodità e tantomeno allo stile.

Le proposte di Jadea Maglie & Leggings sono delle soluzioni di qualità per creare outfit semplici con un tocco magico. L’accostamento di elementi diversi, come rouches, ganci e dettagli laminati, dona un tocco casual ma elegante alla collezione. I prodotti by Jadea sono perfetti per le donne che si districano tra famiglia e lavoro!