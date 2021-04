M5S, Conte debutta in streaming

Il Movimento 5 Stelle rispolvera lo streaming. Una parte dell’assemblea dei gruppi parlamentari grillini che si terrà stasera via Zoom alla presenza di Giuseppe Conte verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Movimento, alla luce “della grande richiesta di partecipazione e coinvolgimento”. Oltre ai deputati e ai senatori 5 Stelle, infatti, parteciperanno all’incontro europarlamentari, consiglieri regionali e amministratori locali: tutti collegati per ascoltare le idee dell’ex premier e leader ‘in pectore’ sul M5S che verrà.