Linea Verde Life: la puntata del 1 maggio

Linea Verde Life, sabato 1 maggio alle 12.20 su Rai1 farà tappa a Cagliari.

Città con una innata vocazione green ed unica italiana in lizza a Città verde d’Europa nel 2023.

Le anticipazioni della puntata

Daniela Ferolla e Marcello Masi cominceranno il viaggio da un punto panoramico molto suggestivo: il Faro di Capo di Sant’Elia.

Con un minibus sostenibile turistico, Daniela andrà in esplorazione delle vie più belle della città e mostrerà una invenzione creata da intraprendenti ingegneri sardi, per gli appassionati di meteorologia, che ha la capacità di misurare i parametri di temperatura e umidità di 10 metri in 10 metri.

E poi, in una scuola di cucina che è un progetto sociale che regala speranza ai giovani sardi. Con lei anche per le strade del pittoresco Giorgino, il villaggio dei pescatori, e poi con il Kayak di mare nelle acque cristalline alle pendici del promontorio della Sella del Diavolo.

I cani sono i migliori amici dell’uomo e Marcello confermerà che spesso sono molto di più: i cani allerta diabete si trasformano in presenze speciali nella vita delle persone che devono tenere monitorati i picchi glicemici, e lo farà in uno dei numerosissimi parchi della città.

Ma Cagliari è distretto velico per antonomasia: nelle acque del Golfo degli Angeli si allenano a regatare i bambini fin dall’età di sei anni ed è riconosciuto, dai professionisti del settore, come uno dei migliori campi di regata del mondo, con venti costanti e presenti mediamente 250 giorni l’anno.

Infine, Federica De Denaro si immergerà nei sapori sardi con una ricetta gustosa e ripetibile in tutte le case d’Italia.