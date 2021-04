Linea Verde Life: la puntata del 10 aprile in Puglia

Marcello Masi e Daniela Ferolla, nella puntata di Linea Verde Life in onda sabato 10 aprile alle 12.25 su Rai1, racconteranno la Bat.

Si tratta della più giovane delle province pugliesi, costituita dalle tre città Barletta, Andria e Trani.

Le anticipazioni della puntata

Viene tracciato un itinerario capace di alternare spiagge ed arenili dorati a campi coltivati, edifici in pietra bianca a maestosi castelli, vicoli intricati a paesaggi che si estendono fino all’orizzonte.

Immersi in uno scenario così variegato, troveranno spazio storie di imprenditoria, di creatività, di cambio vita, di tradizione e di ricerca.

Dalla pesca col trabucco alla coltivazione di ortaggi di stagione, dall’arte di strada allo sport, dall’ottimizzazione delle risorse autoctone alla valorizzazione dei tesori presenti in tutta la provincia, il ritratto che ne deriva è quello di una terra che cerca continuamente risposte alle domande di chi la popola.

A seguire, un omaggio quasi dovuto alla tavola sempre imbandita di una regione che ha una vastissima gamma di sapori da offrire: pesce, ortaggi, frutta, verdura, formaggi, grani pregiati si declinano e si sposano in piatti succulenti, come la ricetta di Federica de Denaro, in panini, focacce e dolci.