La nuova edizione di Linea Blu, dal 1 maggio

Comincia una nuova avventura di Linea Blu da sabato 1 maggio alle 14 su Rai1.

Da 27 anni (era il 1994 quando andò in onda la prima puntata) Donatella Bianchi accompagna il pubblico alla scoperta del Mare Nostrum, anche nei momenti non facili, a causa della pandemia.

L’edizione 2021 di Linea Blu

Anche quest’anno “Linea Blu” cercherà di raccontare gli 8000 chilometri di coste italiane, tra paesaggi e storie al fine di rafforzare negli telespettatori la cultura del mare.

Le anticipazioni della prima puntata

Per questa prima puntata di stagione, Donatella Bianchi andrà alla scoperta della tonnara di Scopello in provincia di Trapani e del Golfo di Macari. Sebbene già conosciuta da molti, la tonnara ed il Golfo sono diventati ancora più celebri grazie alla fiction di Rai 1 “Makari”.

Sarà l’occasione di conoscere meglio questi splendidi luoghi ma anche e soprattutto per incontrare Claudio Gioè, il protagonista della fiction.

Ma la prima puntata sarà anche un modo per raccontare quel che è accaduto in mare in questi mesi e parlare del Canale di Suez e della Ever Given, la nave arenatasi lo scorso marzo.

Donatella Bianchi incontrerà l’equipaggio del rimorchiatore “Carlo Magno”, che ha partecipato alle operazioni di soccorso della nave. Da Suez a Trieste per raccontare una straordinaria invasione di meduse frutto, dell’azione poco attenta dell’uomo.

Sempre a Trieste “Linea Blu” visiterà la rompighiaccio “Laura Bassi”, unica nave rompighiaccio oceanografica da ricerca italiana, di proprietà dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, da poco rientrata da una missione in Antartide.

Arrivata a Trieste a fine marzo presso lo stabilimento giuliano di Fincantieri (l’Arsenale Triestino San Marco – ATSM), sarà sottoposta a un importante e delicato lavoro di completamento del suo equipaggiamento scientifico per lo studio e l’esplorazione dell’intero ecosistema marino.

Un’occasione per “Linea Blu” di incontrare i ricercatori ed avere da loro notizie sullo stato di salute del nostro pianeta.

Anche quest’anno, ad accompagnare Donatella Bianchi ci sarà Fabio Gallo. In questa prima puntata salirà a bordo di una nave da crociera Covid free per raccontare la vita a bordo tra regole e libertà di movimento.